Полсотни волонтеров подключились к проверкам масочного режима в Дубне

Волонтеров молодежного центра «Инициатива» привлекли к контролю за масочным режимом в Дубне. Каждый день 50 человек следят за тем, чтобы жители наукограда не забывали об этой мере безопасности в общественном транспорте.

Директор молодежного центра Илона Гиренкова рассказала, что в основном это студенты. Проверкам они посвящают свое свободное время.

Волонтеров у нас много. Они выбирают разные маршруты Илона Гиренкова.

Но они не штрафуют, а напоминают о важности правил. Чаще пассажиры прислушиваются и надевают маски.

Источник фото: телеканал «360»

«К сожалению, пока еще есть люди, которые не носят маски. И мы заходим, просим. Некоторые реагируют не очень хорошо. Но в основном жители лояльные. Они понимают, что эта мера вынужденная. И она нужна», — подчеркнула Илона Гиренкова.

В часы пик автобусы битком. Здесь особенно важно следовать простым, но важным правилам.

В администрации Дубны рассказали, что проверяют и то, как перевозчики соблюдают необходимые меры.

Об этом сообщил заместитель главы администрации округа Евгений Перковский. По его словам, перевозчики обязаны проводить дезинфекцию салонов.

Проводятся меры санитарной обработки салонов автобусов и железнодорожного транспорта Евгений Перковский.

Кроме того, инспекторы следят за тем, чтобы водители тоже обязательно носили маски.