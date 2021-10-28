Полсотни волонтеров подключились к проверкам масочного режима в Дубне
Волонтеры молодежного центра подключились к проверкам масочного режима в транспорте Дубны
Волонтеров молодежного центра «Инициатива» привлекли к контролю за масочным режимом в Дубне. Каждый день 50 человек следят за тем, чтобы жители наукограда не забывали об этой мере безопасности в общественном транспорте.
Директор молодежного центра Илона Гиренкова рассказала, что в основном это студенты. Проверкам они посвящают свое свободное время.
Волонтеров у нас много. Они выбирают разные маршруты
Но они не штрафуют, а напоминают о важности правил. Чаще пассажиры прислушиваются и надевают маски.
«К сожалению, пока еще есть люди, которые не носят маски. И мы заходим, просим. Некоторые реагируют не очень хорошо. Но в основном жители лояльные. Они понимают, что эта мера вынужденная. И она нужна», — подчеркнула Илона Гиренкова.
В часы пик автобусы битком. Здесь особенно важно следовать простым, но важным правилам.
В администрации Дубны рассказали, что проверяют и то, как перевозчики соблюдают необходимые меры.
Об этом сообщил заместитель главы администрации округа Евгений Перковский. По его словам, перевозчики обязаны проводить дезинфекцию салонов.
Проводятся меры санитарной обработки салонов автобусов и железнодорожного транспорта
Кроме того, инспекторы следят за тем, чтобы водители тоже обязательно носили маски.