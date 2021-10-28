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    28 октября 2021, 15:36

    Полсотни волонтеров подключились к проверкам масочного режима в Дубне

    Волонтеры молодежного центра подключились к проверкам масочного режима в транспорте Дубны

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    Волонтеров молодежного центра «Инициатива» привлекли к контролю за масочным режимом в Дубне. Каждый день 50 человек следят за тем, чтобы жители наукограда не забывали об этой мере безопасности в общественном транспорте.

    Директор молодежного центра Илона Гиренкова рассказала, что в основном это студенты. Проверкам они посвящают свое свободное время.

    Волонтеров у нас много. Они выбирают разные маршруты

    Илона Гиренкова.

    Но они не штрафуют, а напоминают о важности правил. Чаще пассажиры прислушиваются и надевают маски.

    Полсотни волонтеров подключились к проверкам масочного режима в Дубне | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «К сожалению, пока еще есть люди, которые не носят маски. И мы заходим, просим. Некоторые реагируют не очень хорошо. Но в основном жители лояльные. Они понимают, что эта мера вынужденная. И она нужна», — подчеркнула Илона Гиренкова.

    В часы пик автобусы битком. Здесь особенно важно следовать простым, но важным правилам.

    В администрации Дубны рассказали, что проверяют и то, как перевозчики соблюдают необходимые меры.

    Об этом сообщил заместитель главы администрации округа Евгений Перковский. По его словам, перевозчики обязаны проводить дезинфекцию салонов.

    Проводятся меры санитарной обработки салонов автобусов и железнодорожного транспорта

    Евгений Перковский.

    Кроме того, инспекторы следят за тем, чтобы водители тоже обязательно носили маски.