facebook_pixel
    28 октября 2021, 10:27

    Транспорт Подмосковья перевели на расписание воскресенья на время нерабочих дней

    Минтранс Подмосковья: в период нерабочих дней транспорт в регионе будет работать по расписанию воскресенья

    Андрей Иванов, Юлия Уткина

    Подмосковный транспорт с 28 октября по 7 ноября будет работать по воскресному расписанию. В режиме движения электричек до 3 ноября включительно ничего не изменится. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

    Транспорт Подмосковья перевели на расписание воскресенья на время нерабочих дней

    «В нерабочую неделю автобусы областных перевозчиков будут работать по расписанию воскресенья. На линии ежедневно будет задействовано порядка 6,8 тысячи автобусов. Электропоезда в период с 28 октября по 3 ноября будут работать в обычном режиме», — рассказали в пресс-службе.

    Источник фото: пресс-служба Минтранса Московской области

    По данным областного Минтранса, с 4 ноября 500 электропоездов будут ездить по графику выходного дня. Работники подмосковного транспорта продолжат дезинфекцию на всех объектах транспортной инфраструктуры. В министерстве предупредили, что в нерабочие дни усилят контроль за соблюдением ковидных ограничений. Этим займутся более двух тысяч контролеров.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Он принял такое решение, чтобы остановить распространение коронавируса. Власти Москвы и Подмосковья решили ввести этот режим на два дня раньше.