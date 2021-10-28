Транспорт Подмосковья перевели на расписание воскресенья на время нерабочих дней

Подмосковный транспорт с 28 октября по 7 ноября будет работать по воскресному расписанию. В режиме движения электричек до 3 ноября включительно ничего не изменится. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

«В нерабочую неделю автобусы областных перевозчиков будут работать по расписанию воскресенья. На линии ежедневно будет задействовано порядка 6,8 тысячи автобусов. Электропоезда в период с 28 октября по 3 ноября будут работать в обычном режиме», — рассказали в пресс-службе.

Источник фото: пресс-служба Минтранса Московской области

По данным областного Минтранса, с 4 ноября 500 электропоездов будут ездить по графику выходного дня. Работники подмосковного транспорта продолжат дезинфекцию на всех объектах транспортной инфраструктуры. В министерстве предупредили, что в нерабочие дни усилят контроль за соблюдением ковидных ограничений. Этим займутся более двух тысяч контролеров.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Он принял такое решение, чтобы остановить распространение коронавируса. Власти Москвы и Подмосковья решили ввести этот режим на два дня раньше.