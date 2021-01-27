Брендированные зимние костюмы подарили волонтерам из Рузы

Волонтерам из Рузы подарили теплые брендированные костюмы для работы зимой. Это сделал глава городского округа Николай Пархоменко. Форму выдали активистам местного молодежного центра.

Они участники сотен мероприятий: проводят различные акции и оказывают социальную помощь жителям. Сегодня большинство проектов реализуют на свежем воздухе.

Теперь волонтеры смогут работать не в повседневной одежде, а в брендированной форме. Она выделит ребят из толпы и согреет в холодную погоду.

Ребята обратились с этой просьбой в прошлом году, потому что в любую непогоду — дождь и снег — они несут добро. А мы обязаны о них заботиться Николай Пархоменко.

Источник фото: телеканал «360»

Волонтерам подарили 20 комплектов костюмов, индивидуально сшитых для каждого добровольца. Учли все параметры.

«А мы и дальше продолжим слушать ребят и прислушиваться к ним, выполнять их просьбы, потому что мы реально без них не справились бы», — рассказал Николай Пархоменко.

О том, чтобы добровольцам было тепло и уютно, позаботилась одна из московских компаний по производству экипировки и спортивной одежды. Об этом сообщила директор Молодежного центра городского округа Руза Татьяна Лысенко.

Источник фото: телеканал «360»

«Все вещи воздухопроницаемые, отталкивающие влагу и очень теплые. Хорошее качество», — подчеркнула она.

Новые костюмы волонтеры опробуют в деле уже скоро. Впереди множество акций и социальных мероприятий.