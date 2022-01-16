Волонтерам в Подольске осталось пристроить 12 собак после смерти хозяина приюта

В Подольске волонтеры ищут новый дом для 12 собак из приюта, которые остались там после смерти хозяина. Приют находится в стадии ликвидации, и волонтерам дали еще две недели, чтобы пристроить оставшихся животных, написало РИАМО.

Волонтер Лариса рассказала, что часть животных из приюта после смерти хозяина передали в другой приют, некоторых забрали в семьи, еще немного питомцев отдали на передержку. Остались 12 собак и пять кошек.

«Причем кошек с каждым днем удается потихоньку пристраивать, а вот хозяев для собак найти сложнее», — сообщила волонтер.

Подольским волонтерам и активистам нужно успеть пристроить оставшихся животных до конца января, иначе все питомцы могут оказаться на улице. Волонтеры попросили всех, кто готов забрать себе питомца, связаться с ними по телефону 8 (977) 392-85-22. Вся информация о том, как помочь приюту, есть в группе во «ВКонтакте».

Дом, в котором находится приют, находится в аренде. Волонтеры при этом волнуются за животных, за которыми больше некому следить, и большую часть времени они проводят там одни.

Ранее в Челябинске хаски сбежала от хозяина в соседний город, где каталась на маршрутках.