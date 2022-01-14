Хаски по кличке Бэмби из Челябинска сбежала из дома под Рождество и пропала. Собака оказалась в соседнем городе, где каталась на маршрутках. Хозяин собаки Виктор Калинин рассказал «360», как нашел своего питомца в Копейске.

Бэмби убежала из дома 5 января. Собака, по словам хозяина, самостоятельно открыла дверь.

«Она дверь открыла и убежала, сама умеет двери открывать», — объяснил Калинин.

Обнаружив пропажу домашнего животного, Виктор начал искать хаски по всем соцсетям. Через два дня, в Рождество, он увидел пост с Бэмби. Собаку сняли в одной из маршруток Копейска. Он связался с авторами, и они помогли ему вернуть питомца.

«Мне сказали, что она четыре-пять маршруток поменяла. Ее с одной выгнали — она в другую села, и так далее», — сообщил хозяин хаски.

Виктора удивило, что Бэмби умеет пользоваться общественным транспортом. Для него самого загадка, что ее привлекло в маршрутках и как она оказалась в другом городе.

«Мы живем в Челябинске, а почему она в Копейске… Ну, видимо, добежала до Копейска», —предположил он.

Бэмби вернулась домой, с ней все хорошо. Правда, сначала она ничего не ела, но сейчас аппетит к ней вернулся.