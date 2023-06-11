Подмосковье 11 июня 2023, 18:07 Волонтер из Истры отправит книги для библиотек Луганска Unsplash

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Волонтер из Истры Анна Боронахина подготовила для отправки в библиотеки Луганска наборы книг. Женщина активно участвует в сборе помощи для ЛНДР с марта 2022 года.

«Коробки, которая находятся в нашей комнате, — это для библиотек Луганска. Когда я там была, познакомилась с библиотекарем. Она мне рассказала, что книг нет, и я по приезде сразу организовала сбор», — поделилась доброволец.

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Нередко жительница Подмосковья навещает пункты временного размещения в Донецкой и Луганской Народных Республиках лично. В нелегком труде волонтера поддерживает супруг и шестеро детей, которые всегда с нетерпением ждут возвращения матери из длительных поездок.

У Анны медицинское образование. Профильные навыки женщина использует при работе в нескольких военных госпиталях одновременно — помогает восстановиться раненым бойцам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 50 человек обратились в филиал «Защитников Отечества» с начала июня. Центр дает возможность в одном месте оформить соцподдержку, трудоустройство, обеспечение лекарствами и протезами.

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