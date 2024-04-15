Подмосковье 15 апреля 2024, 17:27 Волоколамские лесничие поболели за школьников на конкурсе скворечников Комитет лесного хозяйства МО

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Подмосковные школьники поучаствовали в конкурсе скворечников. Оценить работы юных мастеров по приглашению преподавателей «Спасская СОШ» приехали сотрудники Волоколамского филиала «Мособллеса».

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, создание скворечников — это отличная возможность помочь птицам, возвращающимся с мест зимовки в родные края.

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«Благодарим школьников и их родителей за любовь к родной природе. Каждый год мы с детьми стараемся увеличить „жилплощадь“ для пернатых. Каждый скворечник заслуживал внимания и поощрения, — рассказала участковый лесничий Екатерина Демина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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