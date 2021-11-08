Воина из Красногорска нашли в братской могиле под Тулой спустя 80 лет

Воин из Красногорска Яков Трушин погиб в 41-м под Тулой при попытке выбраться из Вяземского котла. Родственники фронтовика приехали на братскую могилу на окраине деревни Волово, где он захоронен. Останки, а также личные вещи бойца тульские поисковики обнаружили еще в 2006-м, но до этой осени не удавалось установить его родственников.

Записка с личными данными, которая была в одном из найденных опознавательных медальонов, пролежала в земле десятилетия и стала практически нечитаемой.

«Открываю — записка сложена трубочкой, и там, где сгиб был, прогнило. Ну я иголками растащил — первое, что бросилось в глаза, фамилия четко карандашом написана — Трушин», — рассказал президент патриотического объединения поисковых отрядов «ЩИТ» Тулы Юрий Апарин.

Спустя годы расшифровок и сверок в архивах удалось установить, что фронтовик — уроженец Липецкой области. В июне 41-го был призван на фронт красногорским военным комиссариатом. Яков Трушин служил в стрелковой дивизии. Она почти вся полегла под Вязьмой.

Фронтовик считался пропавшим без вести, а его жена на протяжении всей жизни искала хоть какие-то ниточки, которые могли бы привести к информации о его судьбе и месте захоронения. Отыскать Якова Панферовича удалось благодаря тульским поисковикам. Те обратились за помощью в красногорский военкомат. К поискам родных подключилась администрация.

«О судьбе бойца Трушина Якова Панферовича мы узнали от администрации городского округа Красногорск. К нам обратились за помощью, и мы подготовили листовки, хотели их расклеивать в предположительном месте проживания его родственников в Красногорске», — сказал председатель Московской областной организации «Поисковый отряд „Герои неба“» Андрей Кушнир.

Невероятно, но после этого на связь вышла Татьяна — двоюродная внучка еще одного известного в Красногорске фронтовика — Виктора Дроздова, который недавно отметил 100-летний юбилей. Оказалось, что он родной брат супруги Якова Трушина.

Теперь тульский отряд обратился к красногорским коллегам за помощью в другой поисковой операции — на месте падения бомбардировщика. Для поиска и подъема обломков потребуется специальное оборудование: глубинные металлодетекторы, бурильная и другая техника. Такая есть у подмосковных поисковиков. Совместную экспедицию наметили на май следующего года.