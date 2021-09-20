Мемориальный комплекс открыли после ремонта в Шаховской

В Шаховской закончили ремонт мемориального комплекса памяти погибших воинов в битве под Москвой. Его торжественно открыли в деревне Спас-Вилки. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

Мемориальный комплекс отремонтировали в преддверии памятной даты — 80-летяи Московской битвы. В рамках реконструкции памятник облицевали гранитными плитами, а территории около мемориала благоустроили и озеленили.

В церемонии открытия памятника приняли участие первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Эдуард Петрухин и глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев.

Мемориал стал напоминанием о страшных событиях Великой Отечественной войны. Благодарные потомки хранят память о подвиге солдат и командиров Красной Армии.

Идею создать в этих местах мемориальное кладбище высказали поисковые отряды из Москвы, Шаховской и других городов и поселков.

Первое перезахоронение провели еще в 2000 году. Поисковики установили имена нескольких десятков героев, и с годами на мемориальном комплексе установили плиты с фамилиями погибших, а в 2002 году на месте разрушенного сельского храма построили небольшую часовню.

Во время церемонии открытия все присутствующие почтили память воинов минутой молчания. После к мемориалу и надгробным плитам возложили цветы и венки.