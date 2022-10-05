Военные врачи в Балашихе спасли раненного в сердце бойца | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 17:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Военные врачи в Балашихе спасли раненного в сердце бойца

Читать 360tv в

Пятимиллиметровый осколок мины попал в сердце сержанта Эльдара С. во время артобстрела в ходе спецоперации. Его доставили в военный госпиталь (находится в Балашихе), где хирурги Росгвардии провели сложнейшую операцию и спасли парню жизнь.

Реклама

Осколок малого размера попал очень близко к одной из коронарных артерий. Сложность заключалась в том, что при каждом сокращении сердца он шевелился и менял местоположение. Был высокий риск, что кусочек металла попадет в итоге в камеру сердца, а далее в кровеносную систему. Это приводит к серьезным осложнениям и грозит смертью.

Бригада хирургов провела ювелирную операцию и удалила осколок. Вмешательство прошло успешно, осложнений не возникло. Сержант уже выписан и даже успел записать благодарственное видеообращение врачам.

В Подмосковье создали Telegram-бот для мобилизованных и их близких. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал ответственных давать жителям качественные разъяснения по всем возникающим вопросам.

0 0 0 0 0 0