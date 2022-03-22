Военнослужащих Подмосковья, проявивших отвагу во время специальной операции на Украине, наградили орденами «За доблесть и мужество». Их вручил губернатор региона Андрей Воробьев.

Награды вручили в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии России в Балашихе. На лечении там военнослужащие и сотрудники Росгвардии — участники военной спецоперации на Украине.

Военный госпиталь находится на территории дивизии имени Дзержинского, где в свое время служил губернатор.

«Рад вас видеть. Знаю, что тяжелые испытания прошли. Сейчас с ребятами разговаривали. Мы здесь для того, чтобы сказать о том, что гордимся вами, и поддержать», — сообщил Воробьев.

Награды получили военнослужащие из Отдельной дивизии оперативного назначения Дзержинского и из 21-й отдельной бригады оперативного назначения. Все они из Подмосковья.

Госпиталь всегда был местом, где помогали и рядовому составу, и офицерам. В разное время дивизия сталкивалась со сложными вызовами и проходила их достойно Андрей Воробьев.

Он вручил ордена «За доблесть и мужество» и поблагодарил за решительные действия во время спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

«Большое количество офицеров и военнослужащих сейчас на передовой. Задача — быть рядом и максимальное внимание оказывать, поддержку», — заключил губернатор.

Также он поблагодарил врачей за то, что тоже находятся на передовой.

Меры поддержки

Ежемесячная компенсация инвалидам вследствие военной травмы I группы составляет 20 779 рублей, II группы — 10 389, III группы — 4155.

Для семей военнослужащих в Москве и Московской области действует бесплатный проезд.

В Подмосковье военнослужащие I и II групп инвалидности вследствие военной травмы, полученной на службе, каждый месяц получают выплату, равную 3,5 тысячи рублей.

Семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время каждый месяц выплачивают восемь тысяч рублей.

Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес законопроект о выделении трех миллионов рублей семьям погибших на Украине военнослужащим.