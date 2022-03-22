«Задача — быть рядом». Военнослужащих Подмосковья наградили за отвагу во время спецоперации
Воробьев наградил военнослужащих Подмосковья за отвагу во время спецоперации на Украине
Военнослужащих Подмосковья, проявивших отвагу во время специальной операции на Украине, наградили орденами «За доблесть и мужество». Их вручил губернатор региона Андрей Воробьев.
Награды вручили в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии России в Балашихе. На лечении там военнослужащие и сотрудники Росгвардии — участники военной спецоперации на Украине.
Военный госпиталь находится на территории дивизии имени Дзержинского, где в свое время служил губернатор.
«Рад вас видеть. Знаю, что тяжелые испытания прошли. Сейчас с ребятами разговаривали. Мы здесь для того, чтобы сказать о том, что гордимся вами, и поддержать», — сообщил Воробьев.
Награды получили военнослужащие из Отдельной дивизии оперативного назначения Дзержинского и из 21-й отдельной бригады оперативного назначения. Все они из Подмосковья.
Госпиталь всегда был местом, где помогали и рядовому составу, и офицерам. В разное время дивизия сталкивалась со сложными вызовами и проходила их достойно
Андрей Воробьев.
Он вручил ордена «За доблесть и мужество» и поблагодарил за решительные действия во время спецоперации по защите ЛНР и ДНР.
«Большое количество офицеров и военнослужащих сейчас на передовой. Задача — быть рядом и максимальное внимание оказывать, поддержку», — заключил губернатор.
Также он поблагодарил врачей за то, что тоже находятся на передовой.
Меры поддержки
Ежемесячная компенсация инвалидам вследствие военной травмы I группы составляет 20 779 рублей, II группы — 10 389, III группы — 4155.
Для семей военнослужащих в Москве и Московской области действует бесплатный проезд.
В Подмосковье военнослужащие I и II групп инвалидности вследствие военной травмы, полученной на службе, каждый месяц получают выплату, равную 3,5 тысячи рублей.
Семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время каждый месяц выплачивают восемь тысяч рублей.
Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес законопроект о выделении трех миллионов рублей семьям погибших на Украине военнослужащим.