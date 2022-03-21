Семьям погибших на Украине военных из Подмосковья предложили выплатить 3 млн рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес законопроект о выделении трех миллионов рублей поддержки семьям погибших на Украине военнослужащих. Об этом он объявил на совещании с региональным правительством.

«К сожалению, мы видим, что спецоперация не обходится без жертв. Знаем, что президент своим указом предусмотрел выплаты на федеральном уровне и тем, кто отдал свою жизнь за это очень важное дело, и тем, кто получил ранения. Со своей стороны я вношу закон и прошу депутатов Мособлдумы поддержать наше решение по выделению дополнительно трех миллионов рублей семьям, где погибли солдаты и офицеры», — сказал губернатор.

В конце прошлой недели губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в праздновании восьмилетней годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. На мероприятии он также напомнил о жителях ЛНР и ДНР. Воробьев подчеркнул, что Россия всегда защищала и помогала тем, кто был близким и родным для страны.