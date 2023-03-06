06 марта 2023, 05:30
Военнослужащие главного гарнизона РВСН подарили цветы женщинам во Власихе
Во Власихе в преддверии Международного женского дня в рамках акции «Вам, любимые!» военнослужащие Центра обеспечения командования Ракетных войск стратегического назначения поздравили женщин и подарили им цветы.
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Десятки женщин, проезжавших и проходивших КПП Власихи в этот день, услышали приятные пожелания и получили тюльпаны.
Представительницы прекрасного пола искренне поблагодарили военнослужащих РВСН за неожиданный сюрприз.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с женами военнослужащих в Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске. Женщины поблагодарили его за поддержку участников СВО и помощь их семьям в решении различных бытовых вопросов.
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