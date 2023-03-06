Подмосковье 06 марта 2023, 05:30 Военнослужащие главного гарнизона РВСН подарили цветы женщинам во Власихе

Читать 360tv в

Во Власихе в преддверии Международного женского дня в рамках акции «Вам, любимые!» военнослужащие Центра обеспечения командования Ракетных войск стратегического назначения поздравили женщин и подарили им цветы.

Реклама

Десятки женщин, проезжавших и проходивших КПП Власихи в этот день, услышали приятные пожелания и получили тюльпаны.

Представительницы прекрасного пола искренне поблагодарили военнослужащих РВСН за неожиданный сюрприз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с женами военнослужащих в Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске. Женщины поблагодарили его за поддержку участников СВО и помощь их семьям в решении различных бытовых вопросов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».