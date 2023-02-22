Важное 22 февраля 2023, 18:23 Жены участников СВО поблагодарили губернатора Подмосковья Воробьева за поддержку во всех вопросах

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с женами военнослужащих в Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске и подчеркнул, что их мужья — герои. Женщины поблагодарили его за поддержку участников СВО и помощь их семьям в решении различных бытовых вопросов.

Большинство семей военнослужащих легендарной дивизии живут в микрорайоне Кантемировском. Там работает две школы, есть три детских сада.

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«Мы достаточно „попутешествовали“ по нашей стране, по разным гарнизонам, и есть с чем сравнить. Здесь проблем с очередями в детские сады и школы нет. За это отдельное спасибо от всех мам», — сказала губернатору руководитель клуба жен Ольга Коростелева.

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Одна из жен военнослужащих Татьяна поблагодарила Андрея Воробьева за то, что уделяет внимание просьбам и обращениям.

«Вы недавно приезжали в Наро-Фоминск, в десантную часть. Спасибо большое. У меня муж служит — артиллерист. Все вопросы, которые ставили, решили. И ЖКХ стало лучше работать, везде пандусы поставили. Спасибо вам. К нам приезжали врачи, многим решили проблемы со здоровьем, все пролечились», — поделилась она.

По словам губернатора, семьям бойцов СВО важна поддержка, и они всегда могут на нее рассчитывать.

Я с первого дня встречаюсь с женами офицеров, контрактников — всегда приятно, когда женский коллектив сплачивается, когда у вас есть взаимопомощь и все участвуют, помогают. Ваши мужья — герои. Андрей Воробьев

В этот же день матери и жены, с трудом сдерживая слезы, впервые за долгое время увидели бойцов СВО по видеосвязи. Для этого в Кантемировской дивизии организовали телемост.

Во время включения к бойцам обратился и губернатор Андрей Воробьев: «Мы вами гордимся. Работа тяжелая, опасная, но очень важная для нашей страны. Мы с вами».

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