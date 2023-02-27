Подмосковье 27 февраля 2023, 16:36 Военно-спортивную игру «Сыны России» провели в Шаховской

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В Шаховской прошла военно-спортивная игра, направленная на патриотическое воспитание молодежи. За победу в соревнованиях боролись 13 команд.

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На церемонии открытия ребят поприветствовали депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, замглавы городского округа Шаховская Елена Шишелина, командир воинской части городского округа Ислам Бабаев.

«Желаю удачной игры, желаю быть достойными тех защитников, которые сейчас находятся в зоне СВО. Поддержите друг друга, не бросайте товарищей на всех этапах игры», — сказала депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова.

В этом году на патриотические игры было зарегистрировано 13 команд, впервые участником соревнований стал физкультурно-спортивный клуб ВПО «ZOV» из Лотошина.

«Ребята проходят препятствия, учатся разборке и сборке автомата, ходят в атаку, бегают, тренируются. Детям самим это интересно. Также с каждым годом в отрядах все больше девочек. В этом году, например, одна из команд „Амазонки“ состоит только из девчонок. Там сильные и очень боевые девчата», — сказал начальник штаба «Юнармии» Роман Колыбельников.

По итогам игр победителями стали «Витязи» из Серединской СОШ. Второе место поделили физкультурно-спортивный клуб ФСК «Запад» и команда «Z» из деревни Дубранивки. Бронзу взял военно-патриотический отряд «Альфа-Ромео» из села Раменье.

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