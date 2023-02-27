Важное 27 февраля 2023, 15:02 «Они — гордость нашей армии». Губернатор Подмосковья поздравил бойцов с Днем ССО Губернатор Андрей Воробьев поздравил бойцов с Днем Сил специальных операций

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День Сил специальных операций отмечают в России 27 февраля. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил бойцов и командиров ССО, подчеркнув, что они — гордость армии.

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Бойцы ССО и их командиры решают самые сложные и опасные боевые задачи в зоне СВО, добавил Андрей Воробьев.

Это бойцы, которые проходят многие горячие точки, теряют товарищей, рискуют собой, но всегда достойно выполняют поставленные задачи. Они — гордость нашей армии. Андрей Воробьев

Сейчас, по словам губернатора, основная задача — защита жителей Донбасса, восстановление справедливости и мира.

«Мы верим в вас и в нашу победу, Подмосковье с вами!» — заключил Андрей Воробьев.

Ранее жены участников СВО поблагодарили губернатора Подмосковья за поддержку во всех вопросах.

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