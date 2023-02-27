Подмосковье 27 февраля 2023, 22:54 Военно-патриотический фестиваль «Фронтовая собака» прошел в Долгопрудном Фото: Наталья Минаева

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Проект памятника героическим собакам представили на военно-патриотическом фестивале, который прошел в Долгопрудном. Организатором мероприятия «Фронтовая собака» выступает Московская областная спортивно-кинологическая организация «Х Легион».

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На фестивале прошли соревнования, на них питомцы и их хозяева на скорость проходили полосу препятствий, включающую барьеры и горки, хождение на лыжах, метание гранат, стрельбу из пневматического оружия и другие задания.

«Мы расширили границы, если раньше мы называли это просто „Военно-патриотический кросс“, то сейчас это уже действительно фестиваль. В нем решили принять участие даже кинологи из Росгвардии, которые вместе со своими собаками проходили службу на передовой в ЛНР», — рассказал председатель правления МОСКОО «Х Легион» Андрей Костромин.

Фото: Наталья Минаева

Также на фестивале презентовали памятник собакам-героям. Этот проект руководство организации «Х Легион» планирует воплотить в жизнь уже в ближайшее время.

«Эта идея давно витала в воздухе, и вот наконец мы подошли к ее реализации. Вы можете видеть этот памятник в миниатюре», — рассказал Костромин.

Он уточнил, что уже получено разрешение на установку памятника на территории музейного комплекса Т-34 в Шолохово на Дмитровском шоссе. Сейчас планируется сбор средств на добровольной основе, добавил председатель правления МОСКОО «Х Легион».

Фото: Наталья Минаева

По итогу фестиваля «Фронтовая собака» всем участникам вручили дипломы, а победителей наградили кубками и памятными призами.

Фото: Наталья Минаева

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