27 декабря 2023, 22:17
Водонапорную башню Зарайска превратили в смотровую площадку
Водонапорную башню 1916-го года постройки в Зарайске отреставрировали. Теперь прекрасный образчик промышленной архитектуры начала XX века стал смотровой пощадкой.
Восьмигранную башню выстроили в четыре яруса из кирпича и украсили машикулями. Это навесные бойницы. Высота объекта составляет 29 метров.
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На верхней площадке установили подзорную трубу для посетителей. Наверх можно подняться по лестнице.
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Зарайск
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