Подмосковье 30 мая 2023, 11:11 «Водоканал» Подольска получил 11 генераторов для бесперебойной работы систем

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Министерство ЖКХ Московской области передало «Водоканалу» Подольска 11 дизель-генераторных установок мощностью от 300 до 800 киловатт. Они обеспечат бесперебойную работу водозаборных узлов и канализационных станций округа.

Дизельные генераторы уже установили на территории очистных сооружений на Домодедовском шоссе в Подольске.

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«Практически на всех крупных водозаборных узлах у нас есть возможность установить бесперебойный источник питания, которые могут при необходимости в автоматическом режиме запуститься в работу. Для того, чтобы удержать гидравлику на сети, чтобы не было никаких сбоев, прекращения подачи и связанных с этим неудобств с качеством воды», — рассказал директор подольского «Водоканала» Михаил Семин.

Ранее глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков получил большое количество обращений жителей, касающихся качества воды. Он приехал осмотреть новые агрегаты, которые позволят поддерживать стабильность в системе водоснабжения и обеспечиваю подачу чистой воды в аварийных ситуациях.

В подольском «Водоканале» уже есть восемь дизель-генераторных установок. Некоторые из них требуют замены, но теперь потребность в бесперебойных источниках питания полностью закрыта. Этим летом новые установки займут свои места. Несколько резервных источников питания планируется передать подольской «Теплосети».

Напомним, 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в регионе, который предложил провести губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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