Водители мусоровозов пожаловались на нарушения правил парковки у контейнерных площадок почти 9 тысяч раз с начала года

Водители мусоровозов сообщили о затрудненном проезде к контейнерным площадкам почти девять тысяч раз с начала 2022 года. Причиной стали нарушения правил парковки.

При обнаружении нарушений водители мусоровозов фиксируют их на камеру и сообщают в чат-бот ТКО и мобильное приложение «RM контейнерная площадка». Руководитель Главного управления содержания территорий области Светлана Аипова пояснила, что информация поступает в Центр управления регионом, после чего принимаются необходимые меры.

«Только за июнь, который еще не закончился, мы выявили 754 нарушения парковки. Информация от операторов поступает в муниципальный ЦУР, после чего оперативно принимаются меры: выкатить контейнеры к мусоровозу, переместить мешающий проезду автомобиль, изменить график вывоза отходов, рекомендовать регоператору использовать малогабаритную спецтехнику», — объяснила Аипова.

Жители области также помогают бороться с нарушителями — делают фотографии и загружают в приложение «Добродел». Там инспекторы ГУСТ подтверждают их и запрашивают сведения о машине в ГИБДД. Нарушитель получает штраф, размер которого может достигать 30 тысяч рублей.

За год жители Подмосковья сообщили о 6033 нарушениях, из которых 402 были выявлены в июне.