Подмосковье 04 апреля 2024, 09:56 Водителей предупредили о периоде активности диких животных в Подмосковье пресс-служба министерства экологии и природопользования МО

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Подмосковных водителей предупредили об участившихся случаях выхода диких животных на дороги. Чтобы избежать ДТП, автолюбителям рекомендуют не превышать скорость и быть внимательными.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, весной у животных начинается период бодрствования. Они выбираются на дороги в поисках пищи, а также из-за начала активности кровососущих насекомых.

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«Весной у многих диких животных начинается период бодрствования, кто-то ищет себе партнера, а кто-то отправляется на поиски пропитания. В это время автомобилистам необходимо соблюдать осторожность и скоростной режим, так как зачастую зверей можно встретить на дорогах общего пользования», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

В случае ДТП с дикими животными владелец машины несет ответственность за причиненный охотничьим ресурсам ущерб. Так, за причинение вреда лосю придется заплатить 80 тысяч рублей, кабану — 30 тысяч, благородному оленю — 70 тысяч, пятнистому оленю — 70 тысяч, косулю — 40 тысяч.

О происшествии необходимо сообщить в ГИБДД и страховую компанию.

«Мы рекомендуем водителям соблюдать скоростной режим в тех местах, где возможен выход на дорогу диких животных. Особенно внимательным следует быть в вечернее и ночное время суток. Во время проезда через лесистую местность рекомендуем включать противотуманные фары, для лучшего вида и быстрого реагирования», — пояснил министр.

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