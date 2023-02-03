Подмосковье 03 февраля 2023, 13:58 Водителей Подмосковья предупредили о гололедице на дорогах в выходные

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Синоптики сообщили о снижении температуры в Подмосковье в выходные. Столбики термометров опустятся до −8 градусов, местами пройдет мокрый снег, а скорость ветра будет достигать 11 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителей попросили соблюдать скоростной режим и ПДД.

Ситуацию с погодой контролируют в круглосуточном режиме. В Минтрансе сообщили, что дороги продолжат обрабатывать ото льда в выходные дни. Особое внимание уделят опасным участкам — мостам, путепроводах, съездам и крутым поворотам.

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Водителям напомнили о важности соблюдения ПДД. Их попросили быть внимательными и не совершать резких маневров. Пешеходов призвали переходить дорогу только в положенном месте.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к 2024 году в Подмосковье построят еще четыре путепровода над железной дорогой. Они появятся в Апрелевке, Опалихе, Аникеевке и поселке Быково.

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