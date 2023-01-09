Важное 09 января 2023, 16:04 Андрей Воробьев рассказал о планах применения искусственного интеллекта в Подмосковье в 2023 году

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Подмосковье продолжит внедрять новые технологии для улучшения уровня жизни в 2023 году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Речь идет и об искусственном интеллекте. Его активно применят в сферах общественного транспорта, уборки дворов, вывоза мусора и медицины.

Воробьев рассказал, что использованию новых и технологичных методов уделят особое внимание при строительстве социальных объектов.

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«Перед большим регионом стоят большие задачи, которые нам предстоит реализовать. Каждое время дает свои сложности и вызовы. Мы должны своевременно отвечать на них, разбирать все проблемы, чтобы они не повторялись», — отметил губернатор.

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Он подчеркнул, что новые технологии повышают эффективность работы служб и снижают количество жалоб.

Мы и дальше будем внедрять у себя все самое умное, технологичное, в том числе искусственный интеллект, который позволяет за меньшее время предоставлять более качественную услугу. Это касается и автобусов, и снимков МРТ или КТ. Андрей Воробьев

Кроме того, по его словам, необходимо будет проанализировать огромное количество тем, где уже сейчас жители ждут принятия эффективных решений.

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