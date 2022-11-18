Подмосковье 18 ноября 2022, 16:18 Водителей Балашихи проверили на соблюдение правил перевозки детей

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Госавтоинспекция провела в Балашихе профилактический рейд «Ребенок — пассажир». Сотрудники ГИБДД проверили соблюдение водителями правил перевозки детей.

Дети в возрасте от семи до 11 лет должны проезжать в легковом автомобиле в специальных креслах, соответствующих росту и весу юного пассажира, либо с использованием ремней безопасности.

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На переднем сиденье провоз детей допустим только в креслах. В ходе рейда инспекторы выявили пять нарушителей среди 86 проверенных водителей.

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Автомобилистов просят уделять особое внимание соблюдению правил перевозки детей. Это крайне важно в зимний период, когда нужно быть вдвойне внимательными и осторожными на дорогах.

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