18 ноября 2022, 16:18
Водителей Балашихи проверили на соблюдение правил перевозки детей
Госавтоинспекция провела в Балашихе профилактический рейд «Ребенок — пассажир». Сотрудники ГИБДД проверили соблюдение водителями правил перевозки детей.
Дети в возрасте от семи до 11 лет должны проезжать в легковом автомобиле в специальных креслах, соответствующих росту и весу юного пассажира, либо с использованием ремней безопасности.
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На переднем сиденье провоз детей допустим только в креслах. В ходе рейда инспекторы выявили пять нарушителей среди 86 проверенных водителей.
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Автомобилистов просят уделять особое внимание соблюдению правил перевозки детей. Это крайне важно в зимний период, когда нужно быть вдвойне внимательными и осторожными на дорогах.
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Балашиха
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