Водителей автобусов в Балашихе и Реутове начали проверять на соблюдение ПДД

До 11 октября Госавтоинспекция московской области будет выявлять водителей автобусов, нарушающих правила дорожного движения. Об этом сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Оперативно-профилактическая операция под названием «Автобус» проводится с целью снизить уровень аварийности на дорогах. Также с помощью рейдов можно будет отследить передвижение пассажирского транспорта и пресечь административные правонарушения.

Кроме того, в ведомстве призвали всех неравнодушных сообщать по телефону 8 (495) 521-99-02 или 8 (495) 522-54-35 о нарушениях на дороге, совершенных водителями автобусов.

Ранее городские власти рассказали, как проходит ежедневная дезинфекция автобусов. Обработка проходит вечером, после смены, чтобы все химикаты успели выветриться.