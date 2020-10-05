Автобусы Подмосковья обрабатывают от вирусов ежедневно

Дезинфекция одного автобуса длится от получаса. Салон обрабатывают средством «МБ-5» — его используют при обработке поручней и валидаторов. А баллоны используют уже для обработки основной части салона — пола, поверхностей стен и других частей, которые загрязняются в течение дня.

В одном автобусе Подольск-Москва свыше 40 сидячих мест. За день весь транспорт МАПа перевозит свыше 130 тысяч человек, поэтому дезинфекция — мера жизненно необходимая. И особенно важно делать это после смены, а не с утра, чтобы химикаты успели выветриться из салона.

Источник фото: телеканал «360»

«Машина стоит открытая, с открытыми дверьми, потому что спиртовой раствор имеет специфический запах, мы его ландышем прозвали. И чтобы пассажиру комфортно было ехать, мы проветриваем салон», — рассказывает директор МАП № 5 г. о. Подольск Сергей Филимонов.

Такие дезинфекции начали проводить еще в марте, с самого начала пандемии. Но сейчас меры усилились. Так что если вдруг с утра вы уловите легкий спиртовой аромат — не коситесь на водителя. Это всего лишь мера предосторожности в борьбе с коронавирусом.