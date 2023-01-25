Подмосковье 25 января 2023, 12:44 Внештатные инспекторы ГУСТ помогли устранить более 50 нарушений уборки наледи в Подмосковье за неделю

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Более 100 дефектов в уборке наледи выявили внештатные инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья за неделю. Половину нарушений уже устранили.

Активисты сообщают о нарушениях через мобильное приложение, а уже оттуда информация поступает коммунальным службам.

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«С 16 января наши внештатные сотрудники предоставили информацию о 105 случаях некачественной уборки наледи. На сегодняшний день более половины замечаний отработано, остальные дефекты держим на контроле», — рассказала руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

Больше всего замечаний вызвала уборка наледи в Егорьевске и Кашире, откуда поступило по 25 сообщений. Чуть меньше нарушений зафиксировали в Богородском округе — 17.

В ГУСТ отметили, что в эти дни очистка от наледи должна стать приоритетным направлением работы коммунальных организаций Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг ЖКХ. Речь шла об отоплении и электричестве.

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