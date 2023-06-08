08 июня 2023, 10:08
«Вместе с чуткостью и заботой». Глава Воскресенска — об обращении губернатора к жителям
Глава Воскресенска выделил основные темы в обращении губернатора к жителям
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вместе с коллегами присутствовал на ежегодном обращении губернатора Московской области к жителям. Андрей Воробьев рассказал о достигнутых успехах и наметил векторы будущего развития.
«Мы понимаем свою ответственность в каждом направлении. Лидерство и эффективность имеют значение только тогда, когда они направленны на благо жителей и идут вместе с чуткостью и заботой. Руководствуюсь этим в своей работе и в партийной деятельности», — отметил глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин после отчета губернатора.
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Перед обращением губернатора в Подмосковье проводился опрос о произошедших переменах. Многие отметили ремонт дорог, благоустройство территорий, развитие медицины и улучшение работы общественного транспорта. По словам главы, все это видят и жители городского округа Воскресенск. Вместе с тем, собраны и предложения по дальнейшим работам — им уделят больше внимания.
Губернатор Андрей Воробьев в своем выступлении затронул множество важных тем. Это экономика, образование, поддержка социально незащищенных категорий граждан, экология и многое другое. Особое внимание уделил помощи участникам СВО и их семьям.
«Приятно было оказаться в таком окружении и на таком значимом событии для нашего Подмосковья. Быть первым, кто узнал о планах по развитию региона в разных направлениях», — подытожил Алексей Малкин.
Воскресенск
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