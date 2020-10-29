Власти Звездного Городка решат проблемы с некорректной работой перевозчиков
Передвигаться по городу многие жители предпочитают на общественном транспорте. Но нередко они сталкиваются с проблемами.
Власти Звездного Городка взяли все вопросы на личный контроль. Об этом рассказал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Павел Никишкин.
Мы воздействуем предупреждением. Затем проводим постоянные проверки. Если результатов не будет, пойдем дальше и будем просить сменить поставщиков услугПавел Никишкин.
Администрация будет проводить регулярные проверочные рейды. Если власти увидят, что перевозчики исправили ситуацию, то крайние меры не потребуются. А сами транспортные компании пообещали провести беседы со своими водителями.
Ранее в Мособлудме рассказали, что подмосковных перевозчиков будут крупно штрафовать, если пассажирам не напомнят о возможности платить картой. Отдать придется от 30 до 100 тысяч рублей.