Подмосковных перевозчиков крупно оштрафуют, если пассажирам не напомнят о возможности платить картой

Подмосковных перевозчиков будут крупно штрафовать, если пассажирам не напомнят о возможности платить картой. Отдать придется от 30 до 100 тысяч рублей.

Такое решение приняла Мособлдума на 125-м заседании. Перевозчикам придется раскошелиться, если в салоне не будет размещена информация о том, что проезд можно оплатить по банковской карте или картой «Стрелка»

Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что еще в октябре минувшего года прошел круглый стол, на котором обсудил важные проблемы в сфере перевозок. Жители Подмосковья часто жалуются, что водители игнорируют постановление областного правительства, согласно которому пассажир имеет право проехать бесплатно, если ему отказали в оплате безналом.

«Мы поработали над законом и увидели, что не все отнеслись к этому ответственно. Провели проверки и видим, что в трети транспортных средств перевозчик не хочет говорить пассажирам о том, что можно оплатить и картой», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Теперь нерадивым перевозчикам придется раскошелиться на штрафы. Должностных лиц обязуют выплатить от 30 до 50 тысяч рублей, юридических — от 70 до 100 тысяч рублей.