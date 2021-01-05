Власти Подмосковья рассказали о работе роддомов в праздники

«Весь медицинский персонал имеет высокую квалификацию и готов к появлению на свет вашего ребенка и под бой курантов, и на рассвете или закате солнца, и даже глубокой ночью», — говорится в сообщении.

Получить информацию об организации родов в медицинских учреждения Московской области можно по звонку в call-центр системы «Стань мамой в Подмосковье».

Операторы расскажут о документах, которые нужно взять с собой, запишут на прием к специалисту для консультации по всем интересующим вопросам. После родов мама получит подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

Телефон горячей линии 8 (800) 550-30-03. Она работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Минздрав Московской области сообщил, что 1 января в регионе родились 117 детей: 58 девочек и 59 мальчиков. Самыми первыми появились на свет две девочки в Коломенского городском округе, а третьим стал мальчик, который родился в Наро-Фоминском перинатальном центре.

В новом году самыми популярными именами остаются София, Дарья, Иван и Александр, но уже встречаются и необычные: например, Джессика и Иминат.