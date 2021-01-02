Более 110 детей родились в Подмосковье в первые сутки нового года

1 января в Московской области на свет появились 117 детей: 58 девочек и 59 мальчиков. Первыми в 2021 году родились две девочки из Коломны, а третьим — и первым новорожденным мальчиком — стал ребенок из Щелково. Кроме того, в этот день на свет появился рекордсмен по весу — мальчик весом 4550 грамм и ростом 55 сантиметров из Наро-Фоминского перинатального центра.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева рассказала, что В Московской области создана трехуровневая система эффективной, качественной медицинской помощи для будущих родителей. Она действует на всех этапах: от планирования до рождения ребенка.

«Ведут работу перинатальные центры, оснащенные современным оборудованием; возможно получение пакета необходимых при рождении ребенка документов непосредственно в роддоме. Кроме того, на выбор родителей предоставляются подарочный набор или денежная выплата. Благодаря этому роженицы в Подмосковье чувствуют себя все комфортнее», — рассказала она.

В новом году популярными остаются имена София, Дарья, Иван и Александр, но уже сейчас нескольких детей назвали необычно — например, Джессика и Иминат.

В Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Операторы подскажут, какие документы надо взять с собой в роддом и как получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье» и комплексную услугу, помогут записаться на прием к специалисту, который проконсультирует будущую маму по всем вопросам.

Будущие и молодые мамы также могут получить консультацию по грудному вскармливанию и перинатальной психологии. Позвонить в единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.