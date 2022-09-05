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(обновлено: 05 сентября 2022, 17:02)

Власти Подмосковья рассказали о мерах поддержки бизнеса

Власти Подмосковья рассказали о поддержке системообразующих предприятий

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Предпринимателей из Московской области поддерживают в рамках программы по импортозамещению, заявила зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева. Пять проектов из 123 уже реализовали, уточнила она.

«В этом году у нас должен быть реализован 21 проект. Пять проектов уже практически запущены — они начали производить продукцию, которую хотели», — отметила Зиновьева.

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Представители малого бизнеса могут кредитоваться под 4,5% годовых, добавила зампред правительства. Она пояснила, что такие меры поддержки уже получили 157 компаний. Они взяли льготные кредиты на четыре миллиарда рублей.

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Власти ведут работу по выдаче льготных займов в Фонде развития промышленности. По словам Зиновьевой, 22 из 38 компаний, подавших заявки, получили либо уже сами средства, либо одобрение кредита.

Подмосковные предприниматели могут также оформить земельные участки в аренду за один рубль. Зампред правительства Московской области отметила, что сегодня речь идет о 28 договорах — за месяц прибавилось 14 компаний, желающих взять землю по такой схеме.

Льготные займы выдают и системообразующим предприятиям области. Заявки на финансирование подали 92 компании, 74 уже одобрили кредиты на 185 миллиардов рублей.

«Динамика неплохая: за прошедший месяц — плюс 10 компаний, то есть еще четыре заявки одобрено и шесть кредитов получено», — добавила Зиновьева.

Предпринимателям из Московской области доступны новые программы льготного кредитования. Сумму по ставке 8% годовых можно получить на покупку фут-трака.

Бизнес

Поддержка предпринимателей в Московской области

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