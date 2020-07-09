Власти Подмосковья оценили ущерб от прорыва дамбы в Рузе

Из-за прорыва дамбы в Рузе залитыми оказались жилые дома, участки и дороги. Предварительная сумма ущерба инфраструктуре — 25-30 миллионов рублей.

Такую цифру озвучил вице-губернатор региона Игорь Тресков в разговоре с «360».

«Мы пока не понимаем, в каким состоянии находится труба, по которой сегодня идет вода — надо ее менять или не надо», — сказал он.

По предварительной оценке, труба — в рабочем состоянии. Надо только вскрыть рабочее полотно, заменить грунт и положить асфальтовое покрытие.

«Общую сумму ущерба дорог мы предварительно оцениваем в 25-30 миллионов. Оценка ущерба жителям пока не проведена, мы только приступили. С каждым отдельно работаем», — уточнил Тресков.

Губернатор Андрей Воробьев пообещал, что правительство региона поможет всем пострадавшим.

Сильные ливни обрушились на область 8 июля. Из-за этого вода оказалась в овраге по верхнему течению реки Городянка и вышла через жилой сектор в реку Руза. Прорыв дамбы произошел при проведении работ по прокладке обводного канала.

В воде оказались 29 приусадебных участков с 29 частными домами. Эвакуация понадобилась 52 жителям.