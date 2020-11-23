Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в России обновило рекорд

Российские медики выявили за сутки 25 173 случая COVID-19 в 85 регионах. Это новый рекорд. От последствий заражения коронавирусом умер 361 человек, сообщил оперштаб.

Общее число зафиксированных случаев болезни достигло 2 114 502. За все время пандемии от COVID-19 в России умерли 36 540 человек.

Лидером по числу выявленных за 24 часа случаев заражения 2019-nCoV по-прежнему остается Москва (+6866). На втором месте — Санкт-Петербург (+2926), на третьем — Московская область (+971). В Подмосковье продолжают наращивать темпы тестирования на коронавирус. С марта в регионе провели 3 873 622 лабораторных исследования.

От COVID-19 за минувшие сутки выздоровели 16 002 человека. Всего болезнь победили 1 611 445 пациентов.

Эпидемическая ситуация ухудшилась во всем мире в сентябре после летнего затишья. Многие страны снова ввели жесткие ограничения для борьбы с пандемией. Специалисты уверены, что остановить разгул коронавируса поможет только массовая вакцинация. В России уже зарегистрировали две вакцины от нового вируса.

Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 заявил, что препараты для иммунизации должны быть всеобщим достоянием, поэтому Москва предоставит свои вакцины всем нуждающимся странам.