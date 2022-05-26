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    26 мая 2022, 22:56

    Власти Химок выделили 40 млн рублей на покупку путевок в детские лагеря

    Анастасия Максимовских, Екатерина Пискунова

    В Химках обсудили летний детский отдых, а также трудоустройство подростков. Для покупки путевок в лагеря для детей работников предприятий, воспитанников спортивных школ и учреждений допобразования, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выделили 40 миллионов рублей. Об этом на общегородском совещании сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

    Власти Химок выделили 40 млн рублей на покупку путевок в детские лагеря | Изображение 1

    «В Химках проживает почти 50 тысяч детей. Мы должны создать все условия для их комфортного отдыха летом. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева приобретаем путевки в лагеря для детей работников предприятий, воспитанников спортивных школ и учреждений дополнительного образования, для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На эти цели из муниципального и регионального бюджетов выделено 40 миллионов рублей», — сказал Волошин.

    Власти Химок выделили 40 млн рублей на покупку путевок в детские лагеря | Изображение 2

    В этом году путевки в детские оздоровительные лагеря получат 140 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. 185 путевок для направления в санатории получат дети-инвалиды.

    Власти Химок выделили 40 млн рублей на покупку путевок в детские лагеря | Изображение 3

    На первую смену со 2 по 22 июня отправятся 25 детей в ДОЛ «Премьера», который находится в Анапе.

    Власти Химок выделили 40 млн рублей на покупку путевок в детские лагеря | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Также продолжает работать программа «Детский туристический кэшбек». Оплатить путевку можно с 31 марта по 31 августа. Дети смогут отдохнуть в период летних каникул с 1 мая по 15 сентября. Компенсировать можно 50% стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей. В программе участвует более 1500 лагерей по всей России.

    Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроется 115 мест отдыха для школьников в этом году.