Власти Химок выделили 40 млн рублей на покупку путевок в детские лагеря

В Химках обсудили летний детский отдых, а также трудоустройство подростков. Для покупки путевок в лагеря для детей работников предприятий, воспитанников спортивных школ и учреждений допобразования, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выделили 40 миллионов рублей. Об этом на общегородском совещании сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«В Химках проживает почти 50 тысяч детей. Мы должны создать все условия для их комфортного отдыха летом. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева приобретаем путевки в лагеря для детей работников предприятий, воспитанников спортивных школ и учреждений дополнительного образования, для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На эти цели из муниципального и регионального бюджетов выделено 40 миллионов рублей», — сказал Волошин.

В этом году путевки в детские оздоровительные лагеря получат 140 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. 185 путевок для направления в санатории получат дети-инвалиды.

На первую смену со 2 по 22 июня отправятся 25 детей в ДОЛ «Премьера», который находится в Анапе.

Источник фото: телеканал «360»

Также продолжает работать программа «Детский туристический кэшбек». Оплатить путевку можно с 31 марта по 31 августа. Дети смогут отдохнуть в период летних каникул с 1 мая по 15 сентября. Компенсировать можно 50% стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей. В программе участвует более 1500 лагерей по всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроется 115 мест отдыха для школьников в этом году.