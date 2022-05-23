Назван топ-3 лучших детских лагерей Подмосковья

Детские лагеря Московской области начнут работать с 27 мая. Всего в регионе откроется 115 мест отдыха для школьников. Об этом на совещании с правительством заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он призвал руководителей муниципалитетов организовать отдых для детей.

«Большое количество детей — порядка 470 тысяч — смогут отдохнуть. И надеюсь, что 27 мая уже будет тепло, чтобы дети не мерзли, а с полной пользой для здоровья и знакомств отдыхали в летних лагерях», — заявил губернатор Подмосковья.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что среди родителей самым большим спросом пользуются путевки в творческие, спортивные, языковые, патриотические, туристические, экологические и технические лагеря.

Первое место по популярности занял детский лагерь Enjoy Camp в городском округе Домодедово.

«Это языковой лагерь. И родителям особенно нравится, что, несмотря на языковой упор, в лагере очень много спортивных мероприятий, есть бассейн, веревочный парк. Также очень нравится питание в формате шведского стола. С детьми занимаются разговорным английским носители языка», — отметила Болатаева.

Второе место досталось детскому лагерю Terra Nostra в Шатуре. У этого места отдыха туристическая направленность.

«Детям здесь очень нравится проживание в коттеджах. Есть скалодром, туристические походы. Ребята учатся собирать палатки, делать костры, ориентироваться в лесу, оказывать первую медицинскую помощь», — рассказала министр.

Замкнула тройку Детская здравница имени Гагарина в Ступине.

«В этом лагере большой упор делается на спорте. Есть и закрытый, и открытый бассейны. Более 15 спортивных секций в этом лагере», — рассказала Болатаева.

В открытой продаже на сегодняшний день осталось еще 19 тысяч путевок. По ценам их разделили на три категории: от 30 до 60 тысяч рублей, от 60 до 80 тысяч рублей и более 80 тысяч рублей.

Из 115 детских лагерей Московской области в 85 действует программа туристического кешбэка. При оплате путевки картой «Мир» можно получить обратно до 20 тысяч рублей. Список лагерей доступен на портале «Детский отдых» в Подмосковье. Для получения кешбэка за путевку ее нужно купить на сайте «Мир путешествий» и оплатить картой «Мир».

Кроме того, для подмосковных семей, попадающих в категорию льготников, предусмотрены меры поддержки по детскому отдыху. В их числе компенсации и бесплатные путевки.

«Также у нас есть льготы и бесплатные путевки. Это региональные меры поддержки для детей из многодетных, малообеспеченных семей, инвалидов, сирот. Можно получить бесплатную путевку или компенсацию от девяти до 28 тысяч рублей — в зависимости от дохода семьи», — рассказала Людмила Болатаева.

Всего в этом году предусмотрено 25 тысяч бесплатных путевок, из которых семь тысяч предусматривают поездку на морские курорты. Для получения такой льготы необходимо оставить заявку на портале госуслуг Московской области или обратиться в МФЦ.