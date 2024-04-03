Подмосковье 03 апреля 2024, 19:21 Владислав Мурашов оценил работу агрофирмы в Раменском по импортозамещению Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов совместно с представителями овощеводческих хозяйств региона посетил агрофирму «Поиск» в Раменском городском округе. Главной темой встречи стал вопрос ипортозамещения сортов овощных культур.

По словам Мурашова, отечественное семеноводство – это основа продовольственной безопасности страны.

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«Селекция имеет огромный потенциал для развития агропромышленного комплекса. Она позволяет создавать новые сорта растений, которые обладают лучшими характеристиками», — рассказал зампред правительства региона.

Он добавил, что селекционно-семеноводческие комплексы Подмосковья обеспечивают семенами региональных овощеводов. Агрофирма «Поиск» уже воспроизвела более 850 новых сортов семян.

Владислав Мурашов познакомился с работой агрофирмы, посетил теплицы, современный комплекс по очистке, доработке и хранению семян и питомник растений. Также в мероприятии приняли участие представители аграрных колледжей и университетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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