Подмосковье 06 апреля 2024, 19:10 Владислав Мурашов дал старт посевной кампании в Подмосковье Источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Сельскохозяйственная выставка — фестиваль прошла в Зарайске. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, отраслевые специалисты ведомства, а также предприниматели региона.

По словам Мурашова, выставка «Зарайская нива» уже десятый год подряд открывает сезон весенне-полевых работ, а Зарайск является лидером по производству зерновых и масличных культур.

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«Ежегодно количество новинок техники, используемой во время посевной кампании, растет. Мы гордимся нашим результатами и надеемся в этом году увеличить объем урожая», — заявил Мурашов.

В рамках фестиваля все желающие смогли посетить выставку сельскохозяйственной техники и достижений фермерства, на которой производители региона рассказали о своей работе.

Владислав Мурашов наградил лучших работников АПК и пожелал им успехов в предстоящей посевной кампании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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