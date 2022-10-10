Владимир Волков стал главой Люберец | 360°

Все новости

Эксклюзив

10 октября 2022, 12:53

Учитель из Балашихи решил добровольно присоединиться к частичной мобилизации

Спецоперация

10 октября 2022, 12:53

Украинцев предупредили о перебоях с водой, связью и электричеством после обстрелов

Реклама

Мир

10 октября 2022, 12:49

Лукашенко заявил о готовности дать ответ любому противнику

Мир

10 октября 2022, 12:49

Руководство НАТО и стран Европы задумались об агрессии против Белоруссии — Лукашенко

Мир

10 октября 2022, 12:42

Лукашенко поручил КГБ подготовиться на случай нападения

Подмосковье

10 октября 2022, 12:41

Конькобежцы из Подмосковья выиграли 14 медалей на всероссийских соревнованиях

Общество

10 октября 2022, 12:40

Психолог Шахов объяснил, как пережить развод менее болезненно

Здоровье

10 октября 2022, 12:40

Дерматовенеролог Соколова рассказала, каким должен быть косметический джентльменский набор

Подмосковье

10 октября 2022, 12:39

Лучшие врачи Подмосковья получат награды по итогам опроса жителей

Подмосковье

10 октября 2022, 12:19

Владимир Волков стал главой Люберец

Читать 360tv в

В понедельник, 10 октября, в городском округе Люберцы Подмосковья выбрали нового главу муниципального образования. Им стал Владимир Михайлович Волков. Его избрали во время очередного заседания Совета депутатов.

По текущему законодательству, глава округа избирается так: Совету депутатов конкурсная комиссия предлагает нескольких кандидатов. Каждая кандидатура потом рассматривается на заседании Совета депутатов. Проходит конкурс, и его победитель потом возглавляет местную администрацию.

Реклама

Ранее стало известно, что свыше 300 тысяч человек пришли на выборы муниципальных депутатов в 24 городских округах Подмосковья. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Реклама

Люберцы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама