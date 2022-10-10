Владимир Волков стал главой Люберец | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 12:19 Поделиться Telegram

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Viber Владимир Волков стал главой Люберец

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В понедельник, 10 октября, в городском округе Люберцы Подмосковья выбрали нового главу муниципального образования. Им стал Владимир Михайлович Волков. Его избрали во время очередного заседания Совета депутатов.

По текущему законодательству, глава округа избирается так: Совету депутатов конкурсная комиссия предлагает нескольких кандидатов. Каждая кандидатура потом рассматривается на заседании Совета депутатов. Проходит конкурс, и его победитель потом возглавляет местную администрацию.

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Ранее стало известно, что свыше 300 тысяч человек пришли на выборы муниципальных депутатов в 24 городских округах Подмосковья. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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