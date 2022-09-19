Владимир Пирогов стал временно исполняющим полномочия главы Краснознаменска | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 16:30 Поделиться Telegram

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Viber Владимир Пирогов стал временно исполняющим полномочия главы Краснознаменска пресс-служба администрации городского округа Краснознаменск

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В Краснознаменске назначили временно исполняющего обязанности главы, им стал Владимир Пирогов. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.

Решение было принято на заседании Совета депутатов городского округа 16 сентября.

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Владимир Пирогов вступил в должность с 19 сентября 2022 года. До этого он занимал пост заместителя главы администрации городского округа Краснознаменск.

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Ранее глава Шаховской отчитался губернатору Андрею Воробьеву об успехах округа.

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