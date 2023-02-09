Подмосковье 09 февраля 2023, 12:57 Владельцы земли внесли свыше 55 миллионов рублей в бюджет Подмосковья за изменение ВРИ с начала года

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Подмосковный бюджет получил почти 55,5 миллиона рублей от владельцев участков за изменение вида разрешенного использования земли с начала года. Об этом сообщили в Минимуществе Подмосковья.

Глава министерства Наталья Адигамова рассказала, что с начала года вид разрешенного использования изменили свыше 450 собственников земли.

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«В бюджет региона поступило порядка 55,5 миллиона рублей. Всего же ведомством направлено 760 положительных решений по изменению ВРИ на общую сумму свыше 270,6 миллиона рублей», — добавила она.

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Жители могут узнать стоимость платы за изменение ВРИ до подачи заявления в «Росреестр» через «Госуслуги».

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