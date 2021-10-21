Владельцам нелегальных гаражей помогут оформить права на них и участки под ними в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы приняли закон, который позволит выявить нелегальные гаражи в Подмосковье и поможет хозяевам оформить права на них. Это отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, такой законопроект приняли в трех чтениях. Это сделали на четвертом заседании Мособлдумы.

Цель — выявить нелегальные гаражи в Подмосковье и помочь владельцам оформить их по гаражной амнистии.

Принятый закон определяет состав и порядок мероприятий по выявлению на территориях округов владельцев гаражей, права на которые не зарегистрированы Наталья Адигамова.

Следующий шаг — оказать поддержку в сборе документов и быстром оформлении не только самого объекта, но и земли под ним.

Гаражи нужно зарегистрировать в Едином государственном реестре недвижимости. Это отметил зампред правительства Подмосковья Андрей Разин.

По его словам, сейчас в ресстре числится уже почти 37 тысяч гаражно-строительных кооперативов.

Но около 3,5–4,5 миллиона объектов, которые можно отнести к гаражам, в России все еще остаются незарегистрированными Андрей Разин.

В Московской области зарегистрировано 600 тысяч гаражей. Но нелегальных пока что значительно больше.