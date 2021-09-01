Гаражная амнистия началась в России. Правила и исключения, которые нужно знать собственникам

В России началась гаражная амнистия — собственники незарегистрированных гаражей смогут узаконить свою недвижимость. Сделать это можно будет бесплатно и довольно быстро. Однако гаражи-пристройки и «ракушки» под ослабление закона не попадут.

С 1 сентября вступила в действие гаражная амнистия. Новый закон упростит оформление в собственность гаражей, которые были построены до 30 декабря 2004 года, и земли под ними. Это касается как государственных, так и муниципальных земельных участков.

Появление закона связывают с большим количеством гаражей, многие из которых стоят еще с советских времен. Хотя люди пользуются постройками, юридически они никак не оформлены. Соответственно, такие гаражи не могут быть законно проданы или переданы по наследству. Этот правовой пробел решили устранить, сообщили «Известия».

В России возведено порядка четырех с половиной миллионов незарегистрированных строений. По мнению специалистов, гаражной амнистией смогут воспользоваться более трех миллионов россиян. Упрощенный порядок оформления будет действовать ровно четыре года — до 1 сентября 2026-го.

Условия гаражной амнистии

Граждане России смогут оформить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых расположены их гаражи, бесплатно. Воспользоваться новым законом имеют право не только собственники построек, но и их наследники, а также те, кто купил сооружение у первоначального владельца.

Оформлению гаражной амнистии не помешает, если:

— гаражный кооператив, членом которого являлся хозяин гаража, уже не существует;

— гараж имеет общие стены с другими гаражами и находится с ними в одном ряду;

— не оформлена земля под гаражом;

— хозяин гаража умер или о нем ничего не известно;

— гараж принадлежал кому-то из близких родственников, но после его смерти не был оформлен в наследство;

— земля под гаражом предоставлена кооперативу на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве аренды.

Чтобы человек получил право на гаражную амнистию, объект должен быть капитальным, то есть имеющим фундамент, и построенным до 30 декабря 2004 года. Кроме того, обязательно, чтобы гараж не признавался самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления, сообщает Росреестр.

Нужные документы

Оформить гараж позволят:

— любое решение органа власти (в том числе и советского периода), которое подтверждает, что собственнику ранее был предоставлен земельный участок под гаражом;

— справка или другой документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе;

— решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее выделение гаража;

— старый технический паспорт на гараж, который заказывали для технической инвентаризации;

— документы о наследстве, если гараж принадлежал родственнику.

Также подойдет любое подтверждение использования объекта: договор с электросетями или квитанции на оплату коммунальных услуг. Выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете, можно в МФЦ или филиале Кадастровой палаты в своем городе.

Еще можно обратиться в орган местного муниципального самоуправления, к кадастровому инженеру и в Росреестр. Кроме того, сведения о земельных участках, стоящих на кадастровом учете, можно найти на публичной кадастровой карте Росреестра, в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Оплаты пошлины можно избежать

Администрация, которая примет документы для оформления гаражной амнистии, должна принять решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и подать в Росреестр заявление о регистрации права собственности на земельный участок, о государственном кадастровом учете гаража и о регистрации права собственности на гараж.

Постановка участка на кадастровый учет и регистрация права на землю и гараж произойдет одновременно и займет около 20 рабочих дней. В итоге собственник должен получить выписку из ЕГРН, подтверждающую регистрацию прав на гараж и землю. При самостоятельном обращении в Росреестр госпошлина составит 350 рублей за участок и столько же за гараж.

Новым законом также перечислены и те постройки, которые не попадают под амнистию. Это гаражи-«ракушки», пристройки к другим объектам, гаражи в многоквартирных домах или под землей, а также самовольные постройки под снос.