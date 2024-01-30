Подмосковье 30 января 2024, 17:25 Владелец земельного участка в деревне Кишкино выплатит штраф за организацию незаконной свалки Минэкологии МО.

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Организатор незаконной свалки в Видном возместит ущерб по требованию Минэкологии Подмосковья. Нарушитель сбрасывал строительный мусор на земельном участке в деревне Кишкино.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, ведомство направило иск о возмещении ущерба в арбитражный суд. Ответчиком станет владелец участка, где обнаружили свалку.

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«Установлено, что во владении „Комплекс Кишкино“, на землях компании „Ливада“, устроена большая свалка строительного и бытового мусора, площадь перекрытия превысила 88 тысяч квадратных метров. Нарушение усугублено тем, что часть отходов складирована в водоохранной зоне реки Речицы», — добавил министр.

Нанесенный почвам ущерб оценили в 367,6 миллиона рублей. Минэкологии будет добиваться возмещения этой суммы.

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