Подмосковье 21 марта 2023, 14:58 Владелец автомойки заплатит крупный штраф за сброс грязной воды в Одинцове Сергей Бондарев, Минэкологии МО.

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Владельца автомойки на улице Маяковского в Одинцове обязали выплатить крупный штраф за незаконный сброс грязных вод на землю округа. Сточные отходы самостоятельно стекали в канализацию и вредили окружающей среде.

Решение о штрафе вынес Арбитражный суд Московской области. После этого предприниматель подал апелляцию по иску от минэкологии Подмосковья. Однако десятый арбитражный апелляционный суд отказал ему в удовлетворении жалобы и встал на сторону министерства.

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«Ранее он был уличен в том, что загрязненная после мойки автотранспорта вода сбрасывалась на рельеф местности и далее самотеком направлялась в городскую систему ливневой канализации. Тем самым почвам был нанесен ущерб», — пояснил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что качество питьевой воды уже выросло в домах у 2,5 миллиона жителей региона.

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