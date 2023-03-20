Важное 20 марта 2023, 12:29 Андрей Воробьев: качество питьевой воды выросло у 2,5 миллиона жителей Подмосковья

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Качество питьевой воды уже выросло в домах у 2,5 миллиона жителей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, эту работу важно продолжать и усиливать.

«У нас 2,5 миллиона человек обеспечены чистой водой, которую раньше они не могли получать из-за проблем с водозаборными узлами и безнадежно изношенных магистралей», — отметил губернатор на заседании областного правительства.

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Он уточнил, что проблемы с качеством воды до сих пор остались у 174 тысяч человек. Однако существующие программы направлены на решение этого вопроса.

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Все эти направления в этом году должны быть заметно преобразованы. Андрей Воробьев

Губернатор добавил, что в сфере ЖКХ трудятся свыше 100 тысяч человек.

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