Подмосковье 18 апреля 2023, 18:01 VK достроит центр обработки данных в Домодедове к концу 2023 года Главгосстройнадзор МО

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В четвертом квартале этого года в Домодедове достроят центр обработки данных «Пахра». Объект принадлежит компании VK, за работами следит Главгосстройнадзор Московской области.

Площадь высокотехнологичного здания составляет более пяти тысяч квадратных метров. Сейчас 44 специалиста монтируют надземную часть центра.

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Соглашение о строительстве подписали на ПМЭФ в 2021 году. Реализация проекта позволит создать около 100 рабочих мест.

Сейчас VK владеет такими социальными сетями, как «Одноклассники», «ВКонтакте», а также площадками Дзен и Mail.ru.

Всего в Московской области находятся три центра обработки данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время заседания президиума Госсовета призвал поддерживать производство критически важных товаров.

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