Подмосковье 09 сентября 2023, 23:35 Вячеслав Фетисов проверил ход выборов на избирательных участках в Видном Андрюхина Мария

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Именитый хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов проверил работу избирательных участков в Видном. Вместе с администрацией Ленинского округа парламентарий изучил обстановку на УИК.

«Еще с детства сохранилось впечатление, когда день голосования — всегда праздник, у людей хорошее настроение. Самое главное, чтобы голосование проходило без происшествий. Здесь, судя по всему, голосование проходит в штатном режиме», — отметил депутат.

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Выборы губернатора Подмосковья продлятся до 10 сентября. Второй день голосования прошел без значительных нарушений.