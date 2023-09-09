09 сентября 2023, 20:02
Второй день выборов в Подмосковье прошел без значительных нарушений
Юденич: серьезных нарушений во второй день выборов в Подмосковье не произошло
Второй день выборов в Московской области завершился. Председатель Совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич рассказала, что серьезных нарушений не зафиксировали. Однако мониторинговая группа проверила несколько заявок.
Утром в Долгопрудном избирателю показалось, что печать на урне повреждена. Об этом он написал в соцсетях. Члены мониторинга обратились в избирательную комиссию, где эту информацию не подтвердили.
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Похожая ситуация произошла в Мытищах. Там член избиркома утверждал, что голосовали люди, которые не имели на это право. Якобы у них была московская прописка вместо подмосковной. Однако заявлений о нарушении в избирком никто не направил.
«Еще раз повторюсь: при нарушениях необходимо обращаться в избирательную комиссию или правоохранительные органы», — подчеркнула Юденич.
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Выборы в Подмосковье — 2023
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